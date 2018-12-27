Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали нежные свадебные снимки

Поклонники звездной пары наконец дождались: в канун Рождества, 23 декабря, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились. Об этом свидетельствовало видео, которое опубликовал в Instagram Stories их друг, серфер Конрад Карр. Теперь и сами новоиспеченные супруги решили порадовать фолловеров свадебными снимками.
«Возможно, это наш миллионный поцелуй», — подписала Майли одну из фотографий.
Напомним, Сайрус и Хемсворт были вместе четыре года, затем расстались и разорвали помолвку, но спустя 2 года воссоединились. За это время Майли успела поэкспериментировать со своей сексуальной ориентацией и стать еще популярнее — впрочем, как и ее возлюбленный.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram