Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали нежные свадебные снимки

Поклонники звездной пары наконец дождались: в канун Рождества, 23 декабря, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились. Об этом свидетельствовало видео, которое опубликовал в Instagram Stories их друг, серфер Конрад Карр. Теперь и сами новоиспеченные супруги решили порадовать фолловеров свадебными снимками.

«Возможно, это наш миллионный поцелуй», — подписала Майли одну из фотографий.