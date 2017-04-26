Дело в том, что организаторы «Ролан Гаррос» отказали спортсменке в специальном приглашении для участия в турнире - wild card. Глава федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли объяснил это решение так: «Мне жаль, что Мария не выступит на «Ролан Гаррос», жаль ее болельщиков. Мы можем давать wild card теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть ее на «Ролан Гаррос», когда она попадет на турнир по рейтингу».

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Апр 26 2017 в 2:39 PDT

К слову, заработать этот самый рейтинг Мария не смогла из-за 15-ти месячной дисквалификации за использования мильдония. Именно поэтому многие теннисисты ополчились против некогда первой ракетки мира, открыто поливая грязью российскую спортсменку и обвиняя ее в употреблении допинга после его запрета. Сейчас противники и ненавистники Марии ликуют, потому что в этом году она не примет участия в «Ролан Гаррос».

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Май 7 2017 в 8:17 PDT

Сама же Шарапова не намеренна уступать, сдаваться и сделает все возможное и преодолеет любые преграды на пути к мечте.

«Если это необходимо для того, чтобы вновь оказаться на вершине, то я принимаю это. Никакие слова, игры или действия не остановят меня на пути к мечте. А их у меня много», - написала в своем Twitter Мария.

Фото: instagram.com