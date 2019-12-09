passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Сергей и Тата Бондарчук поженились в 2012 году

Фото: Starface

Супруги расстаются мирно и без раздела имущества.

Сын Федора и Светланы Бондарчук — 28-летний Сергей — разводится с женой Татой. Слухи о том, что в их семье не все ладно, появились несколько месяцев назад, и теперь они расстаются официально.

На развод Сергей и Тата Бондарчук подали еще в ноябре, и в ближайшие дни они станут юридически свободными, сообщает «СтарХит». Расстаются они мирно, без раздела имущества и без споров об опеке дочерей — 7-летней Риты и 5-летней Веры.

Тата и Сергей поженились в 2012 году, жениху тогда было 20 лет, невесте — 22. Вскоре в семье родились дети, Тата (дочь олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили) стала заниматься воспитанием дочек и вести бизнес, а Сергей пошел по стопам отца в киноиндустрию.

Поклонники пары уверены, что причиной разлада в семье стала постоянная занятость Бондарчука, который много снимается.

Семья все еще в сборе: Сергей, Тата, Федор и Светлана Бондарчук, 2011 год

Фото: Starface

Напомним, что за прошедшие годы в семье Бондарчуков произошло много изменений. Развелись и родители Сергея — Федор и Светлана. Они расстались в 2016 году, через 30 лет после начала их романа. Светлана сейчас счастлива в новых отношениях с Сергеем Харченко, А Федор недавно женился на актрисе Паулине Андреевой.

Фото: East News, Getty mages, Instagram

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!