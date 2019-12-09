Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака

На развод Сергей и Тата Бондарчук подали еще в ноябре, и в ближайшие дни они станут юридически свободными, сообщает «СтарХит». Расстаются они мирно, без раздела имущества и без споров об опеке дочерей — 7-летней Риты и 5-летней Веры.

Тата и Сергей поженились в 2012 году, жениху тогда было 20 лет, невесте — 22. Вскоре в семье родились дети, Тата (дочь олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили) стала заниматься воспитанием дочек и вести бизнес, а Сергей пошел по стопам отца в киноиндустрию.

Поклонники пары уверены, что причиной разлада в семье стала постоянная занятость Бондарчука, который много снимается.