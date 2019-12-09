Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака
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Фото: Starface
Сын Федора и Светланы Бондарчук — 28-летний Сергей — разводится с женой Татой. Слухи о том, что в их семье не все ладно, появились несколько месяцев назад, и теперь они расстаются официально.
На развод Сергей и Тата Бондарчук подали еще в ноябре, и в ближайшие дни они станут юридически свободными, сообщает «СтарХит». Расстаются они мирно, без раздела имущества и без споров об опеке дочерей — 7-летней Риты и 5-летней Веры.
Тата и Сергей поженились в 2012 году, жениху тогда было 20 лет, невесте — 22. Вскоре в семье родились дети, Тата (дочь олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили) стала заниматься воспитанием дочек и вести бизнес, а Сергей пошел по стопам отца в киноиндустрию.
Поклонники пары уверены, что причиной разлада в семье стала постоянная занятость Бондарчука, который много снимается.
Фото: Starface
Напомним, что за прошедшие годы в семье Бондарчуков произошло много изменений. Развелись и родители Сергея — Федор и Светлана. Они расстались в 2016 году, через 30 лет после начала их романа. Светлана сейчас счастлива в новых отношениях с Сергеем Харченко, А Федор недавно женился на актрисе Паулине Андреевой.
Фото: East News, Getty mages, Instagram
Видео: Instagram
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