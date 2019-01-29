Это официально: 23-летний сын Бориса Немцова стал отцом

Накануне главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посредством Telegram-канала сообщил о пополнении в семье погибшего политика Бориса Немцова. На следующий день эту информацию подтвердила Анна Игнатьева, супруга Антона Немцова, сына политика.
«Какое это счастье! 27 января 2019 года мы стали родителями нашего малыша», — написала молодая мама в блоге.
Антон Немцов и Анна Игнатьева сыграли свадьбу в июне 2018 года спустя несколько месяцев после знакомства в Интернете.
Поздравляем счастливых родителей!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram