Это официально: 23-летний сын Бориса Немцова стал отцом

Накануне главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посредством Telegram-канала сообщил о пополнении в семье погибшего политика Бориса Немцова. На следующий день эту информацию подтвердила Анна Игнатьева, супруга Антона Немцова, сына политика.

«Какое это счастье! 27 января 2019 года мы стали родителями нашего малыша», — написала молодая мама в блоге.