Сын Бориса Немцова стал отцом?

Сегодня стало известно, что 23-летний сын Бориса Немцова Антон и его супруга Анна Игнатьева стали родителями сына. О радостном событии в семье Немцовых сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов: «У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший. Вот».
Стоит отметить, что Анна тщательно скрывала «интересное положение». На свежих кадрах, опубликованных в Instagram, девушка сфотографирована так, чтобы не было видно округлившийся живот.
Напомним, Антон Немцов и Анна Игнатьева сыграли свадьбу в июне 2018 года спустя несколько месяцев после знакомства в Интернете. Как предполагали пользователи Сети, столь скорая свадьба была связана именно с беременностью невесты, однако официальных комментариев на этот счет не поступало.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: личный архив семьи Немцовых, Instagram