Сын Бориса Немцова стал отцом?

Напомним, Антон Немцов и Анна Игнатьева сыграли свадьбу в июне 2018 года спустя несколько месяцев после знакомства в Интернете. Как предполагали пользователи Сети, столь скорая свадьба была связана именно с беременностью невесты, однако официальных комментариев на этот счет не поступало.