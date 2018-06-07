logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Это очень интимный вопрос»: Владимир Путин рассказал о личной жизни и Боге

1 / 4

Владимир Путин на «Прямой линии»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Владимир Путин рассказал, на какие жертвы пошел ради того, чтобы быть президентом.

Личная жизнь Владимира Путина — один из немногих аспектов, который волнует почти всю женскую часть населения страны. Поэтому ни одна из телеконференций с участием президента не обходится без этого вопроса. Во время очередного сеанса общения с народом, который состоялся в этот четверг, 7 июня, Владимир Владимирович назвал личную жизнь главной жертвой человека, ставшего президентом.

«Чем пожертвовать? Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть и очень мощный компенсатор — все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека — Родины», — признался президент в ходе «Прямой линии».

В 2014 году Владимир Путин развелся с супругой Людмилой и теперь не афиширует личную жизнь.

Другой вопрос личного характера — вопрос о вере в Бога — чуть было не поставил президента в тупик. «Это очень интимный вопрос. Вы знаете, трудно говорить об этом на публику. Но, на мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе, уже рождается с этим. Только разные люди, в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать. Скажем во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Поэтому есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций, но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом», — рассуждает глава страны.

Президент также отметил, что хотел бы, чтобы его внуки следовали завету его отца — «не врать».

А вы смогли бы пойти на подобные жертвы ради высокой цели?

Фото: KremlinPool/globallookpress

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...