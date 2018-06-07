«Это очень интимный вопрос»: Владимир Путин рассказал о личной жизни и Боге

В 2014 году Владимир Путин развелся с супругой Людмилой и теперь не афиширует личную жизнь.

Другой вопрос личного характера — вопрос о вере в Бога — чуть было не поставил президента в тупик. «Это очень интимный вопрос. Вы знаете, трудно говорить об этом на публику. Но, на мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе, уже рождается с этим. Только разные люди, в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать. Скажем во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Поэтому есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций, но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом», — рассуждает глава страны.

Президент также отметил, что хотел бы, чтобы его внуки следовали завету его отца — «не врать».

А вы смогли бы пойти на подобные жертвы ради высокой цели?

Фото: KremlinPool/globallookpress