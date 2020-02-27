Финалист проектов «Народный артист» и «Голос» Александр Панайотов опроверг свое участие на «Евровидении» в Нидерландах. О том, что все стали жертвой фэйковых новостей, певец рассказал в своем аккаунте в Instagram. «Ребят. Про "Евровидение". Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в "Инстаграм" был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на «Евровидении». А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально, то это очень цинично. Всем спасибо», — написал артист. Суда по эмоциям, переданным через текст, Александр близко к сердцу воспринял информацию о своем участии в главном музыкальном европейском конкурсе. За право представлять Россию на «Евровидении» 35-летний Панайотов борется уже 15 лет, но каждый раз его обходят другие артисты.К слову, в Сети активно обсуждали участие Панайотова в европейском музыкальном первенстве. Многие склонялись к мнению, что для «Евровидения» нужен более эпатажный артист, нежели идеально поющий, но спокойный и меланхоличный Александр Панайотов. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!