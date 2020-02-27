35-летний Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении» 2020 года в Роттердаме, об этом сообщает «СтарХит». Выбирать песню для конкурса Панайотову помогал его наставник Григорий Лепс.Впервые о том, что в Нидерланды отправится Александр Панайотов, обмолвился Игорь Крутой. Тогда она заявил, что решение принято на 90%. Но позже он сказал, что это было лишь его предположение. Среди кандидатов представлять Россию называли Димаша Кудайбергенова, Zivert и даже Ольгу Бузову. Александр Панайотов ждал шанса попасть на «Евровидение» 15 лет. С 2005 года он участвовал в отборах на конкурс, но каждый раз удача отворачивалась от него. Так, в 2008-м его обошел Дима Билан, а в 2017-м — Юлия Самойлова. Александр родился в Украине, но популярность получил после участия в российских музыкальных шоу «Народный артист» и «Голос» (во втором дошел до финала). Именно после участия в «Голосе» Панайотова под свое крыло взял Григорий Лепс. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!