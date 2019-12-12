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«Самый особенный»: Алена Гаврилова нежно поздравила Эмина Агаларова с юбилеем

32-летняя Алена Гаврилова поздравила Эмина Агаларова с 40-летием.

В этот четверг, 12 декабря, Эмину Агаларову исполнилось 40 лет. Вечеринка в честь дня рождения артиста уже прошла: накауне Эмин устроил большой концерт в «Крокусе», где представил альбом «Девочка моя». Помимо друзей и коллег Агаларова-младшего поздравили дети — Али, Микаил и Афина.

Супруга Эмина Агаларова, 32-летняя модель Алена Гаврилова, также присутствовала на концерте и последовавшей за ним вечеринке. Под нежной совместной фотографией с праздника она написала: «С днем рождения, самый особенный человек из тех, кого я знаю».

«С днем рождения! Ты невероятный друг, красивый мужчина, талантливый бизнесмен и очень самоироничный и горящий артист. Будь здоров и не разочаровывайся в людях», — написала в своем блоге подруга Эмина Юлия Ковальчук.

«С днем рождения, друг мой! Помимо мужественности, доброты, чуткости, таланта и воспитания, в тебе есть самое (для меня) главное качество — чувство юмора. И я тебя за это обожаю», — поздравила Ирина Дубцова.

На празднике также отметились Валерия, Стаса и Инна Михайловы, а также Стивен Сигал. Наталья Ионова (Глюкoza), Любовь Успенская, Леонид Агутин, Артур Пирожков, Джиган вышли на сцену, чтобы поделиться с друзьями и именинниками праздничным настроением.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Фото и видео: instagram

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