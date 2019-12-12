«Самый особенный»: Алена Гаврилова нежно поздравила Эмина Агаларова с юбилеем

В этот четверг, 12 декабря, Эмину Агаларову исполнилось 40 лет. Вечеринка в честь дня рождения артиста уже прошла: накауне Эмин устроил большой концерт в «Крокусе», где представил альбом «Девочка моя». Помимо друзей и коллег Агаларова-младшего поздравили дети — Али, Микаил и Афина.

Супруга Эмина Агаларова, 32-летняя модель Алена Гаврилова, также присутствовала на концерте и последовавшей за ним вечеринке. Под нежной совместной фотографией с праздника она написала: «С днем рождения, самый особенный человек из тех, кого я знаю».