Эмбер Херд застали за поцелуями с бывшим бойфрендом Хайди Клум

О романе бывшей девушки Джонни Деппа и бывшего бойфренда Хайди Клум судачат не первую неделю. И это не просто слухи. На днях 32-летнюю актрису Эмбер Херд и 31-летнего бизнесмена Вито Шнабеля застали за поцелуями.

Влюбленные не скрывали чувств за завтраком в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Ранее папарацци уже заставали пару вместе в машине, но доказательств того, что между ними нечто большее, чем просто дружба, у прессы до этого момента не было.

Будем следить за развитием ситуации!

Фото: globallookpress