Третий день в Каннах: Херд поразила отсутствием груди, а Шейк — белья

Эмбер выбрала наряд с пышной юбкой и очень глубоким декольте, обойдясь без бюстгальтера. При этом за последнее время девушка настолько похудела, что ее грудь буквально исчезла! В Сети уже появилось множество разочарованных комментариев по этому поводу: «Эмбер, а где грудь?», «Не стоило надевать такое платье».