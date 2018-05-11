Третий день в Каннах: Херд поразила отсутствием груди, а Шейк — белья

На очередной вечерней премьере в Каннах собралось множество супермоделей и знаменитостей — от Ирины Шейк до Петры Немцовой. Но если первая надела алое платье с экстремальными разрезами и продемонстрировала суперстройную фигуру, то актриса Эмбер Херд удивила другим.
Эмбер выбрала наряд с пышной юбкой и очень глубоким декольте, обойдясь без бюстгальтера. При этом за последнее время девушка настолько похудела, что ее грудь буквально исчезла! В Сети уже появилось множество разочарованных комментариев по этому поводу: «Эмбер, а где грудь?», «Не стоило надевать такое платье».
Также на премьере появились Стелла Максвелл, Тилан Блондо, Лупита Нионго, Фредерик Бель и другие звезды.
Фото: Dave Bedrosian, Kika Press, Boesl / Global Look Press