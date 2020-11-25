Елизавета II подарит внукам новую игровую площадку
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Она дала поручение возвести ее в своем поместье рядом с Сандрингемским дворцом в графстве Норфолк. Королева хотела порадовать Миддлтон, которая во многих интервью упоминала, что детям необходимы прогулки на свежем воздухе.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Она много раз рассказывала, что «тащит» своих детей на улицу в любую погоду. Герцогиня рекомендовала всем недолгие прогулки в течение 15 минут как верное средство укрепить здоровье.
В поместье полностью реконструируют старую игровую площадку. За основу архитектурной концепции площадки возьмут образы важных для королевской семьи мест. К примеру, на территории соорудят строение, напоминающее местную церковь Марии Магдалины. В этот храм королевская семья каждый год приходит на рождественскую службу.
Кроме того, запланировано строительство конструкции в виде водонапорной башни Appleton. Будут горки, стена для скалолазания и говорящие трубки. На площадке обустроят зону, посвященную самым младшим членам королевской семьи.
Ранее в день 73-й годовщины свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена их правнуки - дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи) - сделали праздничную открытку. Подарком они умилили прабабушку и прадедушку.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal
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