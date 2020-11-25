Елизавета II подарит внукам новую игровую площадку

Кроме того, запланировано строительство конструкции в виде водонапорной башни Appleton. Будут горки, стена для скалолазания и говорящие трубки. На площадке обустроят зону, посвященную самым младшим членам королевской семьи.

Ранее в день 73-й годовщины свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена их правнуки - дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи) - сделали праздничную открытку. Подарком они умилили прабабушку и прадедушку.