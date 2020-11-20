Дети Кейт и Уильяма умилили открыткой на годовщину свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа
Фото: www.instagram.com/theroyalfamily/
В день 73-й годовщины свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена их правнуки — дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — сделали праздничную открытку. Подарком они умилили прабабушку и прадедушку.
В официальных аккаунтах в Instagram членов королевской семьи появились трогательные фото и поздравления.
«Желаем счастливой годовщины свадьбы Ее Величеству Королеве Елизавете II и Его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому.
Листайте вправо, чтобы увидеть, какую открытку сделали принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи», — последовало поздравление от имени Кейт и Уильяма.
В аккаунте королевы Великобритании появилось фото молодых Елизаветы и Филиппа и благодарности за теплые слова в их адрес.
«Спасибо всем за теплые слова в годовщину свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского. На фото молодожены запечатлены во время медового месяца в Хэмпшире», — подписали снимок.
Союз Елизаветы II и Филиппа Маунтбеттена является самым долгим королевским браком в истории (как и время правления королевы Великобритании). У монархов четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард и принцесса Анна, а также 8 внуков, 9 правнуков.
Фото: Instagram Kensington Royal, The Royal Family, Getty Images, East News
Видео: British Pathé
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