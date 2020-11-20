Дети Кейт и Уильяма умилили открыткой на годовщину свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа

В день 73-й годовщины свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена их правнуки — дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — сделали праздничную открытку. Подарком они умилили прабабушку и прадедушку.

В официальных аккаунтах в Instagram членов королевской семьи появились трогательные фото и поздравления.

«Желаем счастливой годовщины свадьбы Ее Величеству Королеве Елизавете II и Его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому.

Листайте вправо, чтобы увидеть, какую открытку сделали принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи», — последовало поздравление от имени Кейт и Уильяма.