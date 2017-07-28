Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская во второй раз стала мамой
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38-летняя актриса родила второго ребенка
Елена Подкаминская стала мамой во второй раз. Как сообщает портал «СтарХит», актриса родила дочку 3 августа в одной из элитных клиник. Отцом девочки стал 39-летний Денис Гущин.
Сейчас Елена вместе с малышкой находятся дома. По словам помощницы звезды, с именем новорожденной счастливые родители пока не определились.
О беременности актрисы стало известно в середине мая, а спустя пару недель в СМИ появилась информация, что Подкаминская уже два года встречается с Гущиным. Избранник Елены родом из Самары и занимается строительством.
Напомним, что Елена воспитывает семилетнюю дочь Полину, которая появилась на свет в браке с Александром Пляцевым.
Фото: instagram.com, eastnews.ru