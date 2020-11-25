Россиянам рекомендовали ежемесячно чистить данные в смартфонах

По его словам, ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память техники. Именно из-за этого россиянам следует регулярно проводить ревизию и избавляться от таких сервисов. Специалист уточнил, что смартфоны используются в самых различных областях жизни, поэтому люди устанавливают в них многочисленные приложения. Обычно их число достигает 100, но в среднем активно используются только около десяти.

«Если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются — а это увеличивает интернет-трафик», — подчеркнул специалист. Кроме того, аудит смартфонов поможет увеличить скорость их работы. Нужно отключить push-уведомления у тех приложений, которыми не пользуетесь.