Экс-невестка Светланы Бондарчук тайно вышла замуж за музыканта

В начале 2019 года сын Светланы и Федора Бондарчук Сергей развелся с женой Татой после 7 лет брака. После развода обе дочери пары Рита и Вера остались жить с матерью.

И уже через несколько месяцев после расставания с супругом у Татианы начался роман с музыкантом Филиппом Фроловым. И теперь стало известно, что влюбленные сыграли тайную свадьбу.

Видео с торжества опубликовало издание «СтарХит»: Тата в лаконичном длинном белом платье с накидкой и Филипп в элегантном костюме выходят к гостям после росписи в ЗАГСе.

Торжество совпало с днем похорон матери Федора Бондарчука Ирины Скобцевой.