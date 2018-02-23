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Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский впервые стали родителями

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Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский
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В семье принца и дизайнера родился малыш.

Сегодня, 23 февраля, стало известно, что в молодой семье принца Эрнста Августа Ганноверского и дизайнера Екатерины Малышевой случилось пополнение. Дата рождения малыша, его пол и имя неизвестны, однако факт появления его на свет озвучил сам отец Екатерины в разговоре с редактором журнала Tatler.

Малыш стал первым ребенком пары, сыгравшей свадьбу в июле прошлого года. До этого будущие родители встречались около шести лет, но жениться не спешили: глава королевского Ганноверского дома Эрнст Август V не желал принимать невестку с русскими корнями.

О беременности супруги принца заговорили осенью прошлого года. «Малышева ждет ребенка от Эрнста, и это не шутка», — потешались российские СМИ, намекая на «однофамильцев» в рядах звезд Первого канала.

Фото: globallookpress

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