Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский впервые стали родителями

Сегодня, 23 февраля, стало известно, что в молодой семье принца Эрнста Августа Ганноверского и дизайнера Екатерины Малышевой случилось пополнение. Дата рождения малыша, его пол и имя неизвестны, однако факт появления его на свет озвучил сам отец Екатерины в разговоре с редактором журнала Tatler.

Малыш стал первым ребенком пары, сыгравшей свадьбу в июле прошлого года. До этого будущие родители встречались около шести лет, но жениться не спешили: глава королевского Ганноверского дома Эрнст Август V не желал принимать невестку с русскими корнями.