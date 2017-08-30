Принцесса Ганноверская впервые станет мамой

«Малышева ждет ребенка от Эрнста, и это не шутка», — потешаются российские СМИ. Речь идет об «однофамильцах» звезд «Первого канала» — принцессе Ганноверской Екатерине Малышевой и принце Эрнсте Ганноверском. У этой красивой и скандальной пары, если верить немецким журналистам, будет малыш и он появится на свет весной 2018 года.

Церемония бракосочетания принца Эрнста Августа Ганноверского и дизайнера с русскими корнями Екатерины Малышевой состоялась в начале июля и была скромной и скандальной одновременно. Отец жениха был категорически против женитьбы сына на простолюдинке и проигнорировал мероприятие. Принц — потомок британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской.

До этого влюбленные шесть лет прожили в гражданском браке.

Фото: globallookpress.com