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«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гела Месхи и Екатерина Климова

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32-летний актер дал откровенное интервью журналу «Караван историй».

Екатерина Климова и Гела Месхи счастливы в браке уже три года. Но в начале их отношений (кстати, тайных) многие интернет-пользователи не верили, что семьи обоих актеров спокойно примут новых возлюбленных детей: все-таки разница в возрасте у Екатерины и Гелы составляет целых 8 лет, да и до появления на свет общей дочери Бэллы Климова уже воспитывала троих детей.

«Родители уважают мой выбор. Они всегда знали: как Гела скажет, так и будет. В Кате души не чают, — заявил артист в интервью журналу «Караван историй». — А как иначе? Посмотрите на мою жену — это же самая красивая женщина России!».

Месхи добавил, что поначалу он действительно переживал скорее за то, как к нему отнесутся дети Климовой. Елизавета, Корней и Матвей (дочь Екатерина родила от ювелира Петра Хорошилова, а сыновей — от актера Игоря Петренко) его даже удивили, потому что приняли сразу: «Я ни разу не ощутил даже тени недоброжелательности со стороны Катиных детей. Это еще одно из ее многочисленных достоинств. Воспитать, вырастить таких ребят дорогого стоит».

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Starface, East News, Instagram

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