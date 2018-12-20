«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову

Екатерина Климова и Гела Месхи счастливы в браке уже три года. Но в начале их отношений (кстати, тайных) многие интернет-пользователи не верили, что семьи обоих актеров спокойно примут новых возлюбленных детей: все-таки разница в возрасте у Екатерины и Гелы составляет целых 8 лет, да и до появления на свет общей дочери Бэллы Климова уже воспитывала троих детей.

«Родители уважают мой выбор. Они всегда знали: как Гела скажет, так и будет. В Кате души не чают, — заявил артист в интервью журналу «Караван историй». — А как иначе? Посмотрите на мою жену — это же самая красивая женщина России!».