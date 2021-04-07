Эдварду Билу предъявили обвинение и отправили на психиатрическую экспертизу

YouTube-блогеру, который спровоцировал серьезное ДТП в центре Москвы 1 апреля, из-за чего столкнулись пять автобус, а одна из пострадавших оказалась в коме, выдвинули обвинение.

Заседание по делу аварии состоялось сегодня, в 15:00, в одном из московских судов. Блогер прибыл в суд и выслушал предъявленное ему обвинение. Кроме того, ему придется пройти психиатрическую экспертизу.

Поначалу Эдвард Бил отрицал свою причастность к аварии, и заявлял, что дал свою Audi своему другу, покататься. Однако записи с камер указали на то, что за рулём элитного автомобиля действительно был сам блогер.

Накануне стало известно, что супруга блогера, Диана, предложила материальную помощь семье Марии Артемовой, которая после аварии оказалась в реанимации. Она вышла из комы, но за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Семья Марии отказываться не стала – как отметил их адвокат, не ради обогащения, а ради того, чтобы помочь пострадавшей поправить здоровье