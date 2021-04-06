Жена Эдварда Била предложила материальную компенсацию семье пострадавшей

Супруга блогера Эдварда Била, который спровоцировал серьезное ДТП в центре Москвы, Диана, приняла решительные меры по урегулированию вопроса. Девушка связалась с адвокатом пострадавшей семьи, и предложила материальную помощь.

Отмечается, что семья пострадавшей готова ее принять – однако не ради того, чтобы нажиться, а чтобы помочь Марии Артемовой прийти в себя и вылечиться – она получила серьезные повреждения.

«Мы не хотим нажиться, мы хотим поправить здоровье Марии. Чтобы она была в состоянии, как до аварии. Для этого нужны большие деньги», — сообщил адвокат потерпевшей женщины.

Напомним, авария произошла 1 апреля в центре столицы. Из-за выезда блогера на встречную полосу столкнулись 5 автомобилей, а водитель одного из них оказалась в реанимации.

Также одна из пострадавших предложила блогеру решить вопрос мирно, если он возместит ей ущерб и купит новый автомобиль.

«Я знаю, Эдвард, что вы в присутствии сотрудников ГИБДД обещали купить каждому участнику этого страшного ДТП по тачке. Если это действительно были слова не мальчика, а мужа, если вы действительно раскаиваетесь и хотите урегулировать вопрос в досудебном порядке с моей доверительницей, то обращайтесь», говорит Екатерина Маничкина.

Блогера заключили под домашний арест в ожидании суда. За ним уже тянутся многочисленные нарушения правил безопасности на дорогах – он накопил более 500 штрафов.