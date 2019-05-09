Джордж и Амаль Клуни, Мэтт Дэймон, Кортни Лав и другие знаменитости первыми увидели фильм «Уловка-22»

В Голливуде 8 мая прошел предпремьерный показ 6-серийного фильма «Уловка-22». Режиссером и исполнителем главной роли стал Джордж Клуни. На красной дорожке кинотеатра он встречал коллег и гостей вместе с женой Амаль.

Фотографам в этот вечер позировали Мэтт Дэймон с супругой Лучианой Бароссо, обладатель «Золотого глобуса» Дон Чидл, звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис, актриса Марта Ньман, помолодевшая и изменившаяся Кортни Лав и другие знаменитости.

Стройная и сексуальная Амаль Клуни выбрала для вечера короткое платье темно-зеленого цвета, подчеркивающее ее бесконечные ноги.