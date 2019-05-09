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Джордж и Амаль Клуни, Мэтт Дэймон, Кортни Лав и другие знаменитости первыми увидели фильм «Уловка-22»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джордж и Амаль Клуни

Фото: Faye Sadou/ Global Look press
Показ состоялся в кинотеатре TCL Chinese Theatre.

В Голливуде 8 мая прошел предпремьерный показ 6-серийного фильма «Уловка-22». Режиссером и исполнителем главной роли стал Джордж Клуни. На красной дорожке кинотеатра он встречал коллег и гостей вместе с женой Амаль.

Фотографам в этот вечер позировали Мэтт Дэймон с супругой Лучианой Бароссо, обладатель «Золотого глобуса» Дон Чидл, звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис, актриса Марта Ньман, помолодевшая и изменившаяся Кортни Лав и другие знаменитости.

Стройная и сексуальная Амаль Клуни выбрала для вечера короткое платье темно-зеленого цвета, подчеркивающее ее бесконечные ноги.

Джордж и Амаль Клуни

Фото: Mayer/face to face/ Global Look press

Кристин Дэвис и Кортни Лав пришли на премьеру в легких платьях. Молодые актрисы предпочли короткие сдержанные наряды. Большинство мужчин остановили выбор на костюмах с зауженными брюками.

Кристин Дэвис

Фото: Mayer/face to face/ Global Look press

В день премьеры, 8 мая, Джордж Клуни шутил, что рождение первенца принца Гарри и Меган Маркл и его представление публике отобрало внимание с премьеры его фильма, а все поздравления достались младенцу.

Мини-сериал Джорджа Клуни – новая экранизация романа американского писателя Джозефа Хеллера, опубликованного в 1961 году. Сюжет разворачивается во времена Второй Мировой воынй и строится на противопоставлении целей и нереальности их достижения. Работа над картиной шла почти два года. Премьера в России назначена на 18 мая.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Mayer/face to face, Faye Sadou/ Global Look Press

Видео: youtube.com/ Hulu

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