Джон Уоррен жалеет о расставании с Любовью Толкалиной: «Стоит ей сказать, я сразу к ней примчусь»

«Мы с ней познакомились 13 декабря в театре, где она играла спектакль, и я влюбился с первого взгляда. Мне показалось, что это было взаимно — мы с ней слишком похожи, у нас словно одно дыхание, и внутренний мир совпадает. Правда, она не умеет наслаждаться жизнью здесь и сейчас — вечно стремится решать какие-­­­то задачи. (Улыбается.) У нас у обоих были на тот момент какие-­то личные истории. Она была крепко привязана к другому человеку, и не скрывала этого изначально. У нас был очень бурный роман, мы встретили вместе Новый год, отпраздновали ее день рождения в феврале, но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа. Поэтому мы остались друзьями. Я не могу не задавать вопросы, не могу быть не единственным любимым и встраиваться в такую схему, где я вторая скрипка. При этом отдаю себе отчет, что Люба — это пик моих отношений с женщинами. Уверен, что уже никогда не встречу ничего похожего по накалу чувств. Для нее не секрет, что стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь», — признался мужчина.