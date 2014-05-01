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Красавец, британец, кулинар: в Сети обсуждают нового кавалера 41-летней Любови Толкалиной

50-летний телеведущий Джон Уоррен рассказал о чувствах к Любови Толкалиной.

Личная жизнь Любови Толкалиной вызывает особый интерес у светских сплетников. После расставания с режиссером Егором Кончаловским, с которым актриса прожила больше 20 лет, она не была замечена в серьезных романах. Но вполне возможно, что в скором времени она объявит о появлении нового мужчины в своей жизни.

«Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… Суммируя, скажу так: мы стараемся проводить вместе все свободное время. Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Тем не менее могу похвастаться: я сумел пару раз вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях. Для меня большая честь общаться с такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной», — цитирует слова ведущего шоу «Поедем, поедим!» на канале НТВ Джона Уоррена журнал «СтарХит».

Парочку уже видели в горах в канун Дня всех влюбленных: они катались на лыжах в поселке Эстосадок под Сочи.

Джон родился в США, но вырос в Великобритании. «Россия-моя душа! Ведущий программы "Поедем поедим". Приключения британца в России», — так пишет о себе он сам. В свободное от работы время этот статный мужчина увлекается кулинарией и более десяти лет играет на духовых инструментах в симфоническом оркестре.

41-летняя актриса воспитывает 17-летнюю дочь Марию от брака с Егором Кончаловским. 50-летний телеведущий принимает участие в жизни 19-летнего сына Алекса от брака с ростовской журналисткой Еленой Домриной.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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