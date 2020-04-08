Дженнифер Лопес отложила свадьбу с Алексом Родригесом из-за коронавируса
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Фото: Instagram
Во всем мире больше 4 млрд человек находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Мировая звезда Дженнифер Лопес не стала исключением: она с семьей не покидает свой дом в Майами. На время разгула COVID-19 к сыну и дочери Дженнифер присоединились и дочки Алекса Родригеса Наташа и Элла.
Дженнифер дала дистанционное интервью Эллен Дедженерес, в котором рассказала, как проходит ее самоизоляция и как все четверо детей учатся онлайн.
«Дети учатся в виртуальной школе. Им приходится помогать с домашней работой, и это все легло на мои плечи, — эмоционально рассказала певица и актриса. — Я прихожу в ужас от этого и каждый раз спрашиваю себя: "Что это?". Вы видели, какую математику сейчас изучают в средней школе, видели их уровень? Мне, чтобы понять задание, приходится искать значения некоторых слов!»
Дженнифер также призналась, что из-за коронавируса она отложила свадьбу с Алексом Родригесом. Бейсболист и спортивный комментатор сделал предложение любимой больше года назад, и они уже начали готовиться к торжеству.
«Пока все сдвинулось на неопределенный срок, — сказала Дженнифер. — Посмотрим, как будут обстоять дела с коронавирусом через несколько месяцев».
Фото и видео: Instagram
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