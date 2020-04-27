Дубцова, Artic & Asti, Слава и другие звезды записали трогательное видео в поддержку врачей
Фото: Instagram
Известные артисты с музыкальным телеканалом «Жара ТВ» записали рогательное видео в поддержку врачей. Ирина Дубцова, Николай Басков, Эмин Агаларов, Любовь Успенская, Александр Панайотов, Слава, Наргиз и Брендон Стоун в музыке выразили слова признательности медикам, которые находятся на передовой борьбе с COVID-19.
«Нам всем говорили: "Оставайтесь дома!". Это был основной лозунг для жителей всего мира. И пока мы с вами находимся дома, с семьей, тысячи врачей и медработников трудятся по двенадцать часов и без выходных словно на передовой. Мы выражаем вам огромную благодарность и говорим спасибо каждому, кто спасает наши жизни», — прокомментировал Эмин Агаларов.
Знаменитости во всем мире, как и рядовые граждане, устраивают флэшмобы в поддержку медиков. Так, врачей за самоотверженный труд благодарили дети Кейт Миддлтон и принца Уильями, семья Дэвида Бекхэма и многие другие.
По данным на 27 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 87 147 заболевших коронавирусом. В мире эта цифра составляет более 3 млн человек. Россия занимает 9-е место по количеству зараженных COVID-19, обогнав даже Китай. За время пандемии в нашей стране коронавирус отнял жизни у 794 пациентов. 7 346 человек смогли побороть вирус и выписаться здоровыми.
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Фото: Instagram, Starface
Видео: ЖАРА ТВ
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