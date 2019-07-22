Друг, любовник, добытчик, отец: жена Олега Газманова нежно поздравила его с 68-летием

Олегу Газманову 22 июля исполнилось 68 лет. Жена Марина трогательно поздравила супруга с днем рождения, отметив, что в одном человеке она нашла все, что нужно для счастливой жизни.

«Дорогой, Олег! Это прекрасно, когда в одном мужчине я смогла найти друга, любовника, добытчика, отца наших детей, человека, который помогает сдерживать моего женского дракона столько лет и в то же время может меня развеселить, как никто другой. Это точно наш случай, когда мы стоим в неглиже в поле, дом догорает , а мы смеёмся и шутим, обернувшись в твои ясные дни! Тьфу, тьфу, тьфу! Спасибо, что моё женское ХОЧУ, совпадает с твоим муЖским МОГУ!», - написала Марина Газманова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).