Друг, любовник, добытчик, отец: жена Олега Газманова нежно поздравила его с 68-летием

Олегу Газманову 22 июля исполнилось 68 лет. Жена Марина трогательно поздравила супруга с днем рождения, отметив, что в одном человеке она нашла все, что нужно для счастливой жизни.
«Дорогой, Олег! Это прекрасно, когда в одном мужчине я смогла найти друга, любовника, добытчика, отца наших детей, человека, который помогает сдерживать моего женского дракона столько лет и в то же время может меня развеселить, как никто другой. Это точно наш случай, когда мы стоим в неглиже в поле, дом догорает , а мы смеёмся и шутим, обернувшись в твои ясные дни! Тьфу, тьфу, тьфу! Спасибо, что моё женское ХОЧУ, совпадает с твоим муЖским МОГУ!», - написала Марина Газманова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Жена артиста отметила, что благодаря супругу она попробовала то, на что никогда в жизни не решилась бы сама: на прыжки с парашютом, на горные лыжи, на путешествия в незнакомые города и много-много других вещей.
«я бы НИКОГДА , НИКОГДА не ВЫПИЛА бы огромную кружку не фильтрованного пива с жареным хлебом с чесноком НА БЕРЕГУ Балтийского моря ночью ( ничего вкуснее не пробовала) Я бы могла пожелать тебе, чтобы время не мчалось так быстро, но оно так быстро летит , не остановить! Давай будем в этом скоростном вагоне и не пропустим ни одного мгновения на несущественное. Будем просто # житьтакжить , #никогда не ныть. Конечно, жизнь – не развлечение ,но ты про горести забудь. Невозвратимый миг – значение ,его поймешь когда-нибудь. Пусть наш дом судьба от разных бед хранит, Пусть он будет для друзей всегда открыт. Пусть в ненастье, дом хранит тепло души. Пусть в любви в нем подрастают малыши... ( жела... внуков когда-нибудь ) С Днём Рождения, МУЖЧИНА -КОМПОЗИТОР СВОИХ МЫСЛЕЙ ШАЛЬНЫХ и Повелитель Ясными Днями ) Любим и дома ждём тебя ВСЕГДА», - пожелала Марина Олег Газманову.
Напомним, на днях состоялась 30-я годовщина со дня знакомства супругов. Они нежно поздравили друг друга в Instagram.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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