«Дочери 10 лет, а не 11»: в Сети потешаются над «шедевральным» интервью Дмитрия Тарасова
Скандал вокруг Дмитрия Тарасова, который разгорелся в Instagram, набирает обороты.
«После этого шедеврального интервью каналу ВсемуГоловин в youtube у меня больше нет вообще никаких вопросов. P.S. Нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто», — отметила бывшая жена футболиста.
В комментариях к самому интервью тоже неспокойно. На данный момент виде набрало 3,5 тысячи «дислайков» на 1 тысячу «лайков».
Журналист Александр Головин задал гостю ряд неудобный вопросов, в ходе которых выяснилось, что тот не знаком с классикой кино.
«Кроме "12 стульев", какие еще фильмы и постановки Марка Захарова ты знаешь?» — «Не смотрел. Ничего. Я помню "12 стульев", знаю кто это, когда с родителями фильмы смотрел, я понимал, о ком речь идет. Я понимаю, что это легенда, мне мама позвонила сказала о смерти. Почему нет?» — «А ты знаешь в итоге какой театр он возглавлял?» — «Нет».
Футболист оказался не в курсе, что «список Ланового», который он опубликовал, признали фейком. «Мне прислал один человек, мне помогли чуть-чуть пост составить», — пояснил Тарасов. На вопрос Головина — «А ты смотрел фильмы с Лановым?» — Дмитрий отвеил: «Нет».
На подозрения ведущего, что Instagram ведет кто-то другой, спортсмен ответил: «Я уже сто раз говорил, что я веду свой Instagram, максимум жена может ошибки проверить, потому что я не такой образованный».
В будущем спортсмен планирует стать отцом троих детей. Он всерьез рассматривает перспективу заняться политикой, хотя совершенно не разбирается в вопросе. Продолжение карьеры в роли футбольного тренера спортсмен не рассматривает.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!