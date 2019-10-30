«Дочери 10 лет, а не 11»: в Сети потешаются над «шедевральным» интервью Дмитрия Тарасова

«Кроме "12 стульев", какие еще фильмы и постановки Марка Захарова ты знаешь?» — «Не смотрел. Ничего. Я помню "12 стульев", знаю кто это, когда с родителями фильмы смотрел, я понимал, о ком речь идет. Я понимаю, что это легенда, мне мама позвонила сказала о смерти. Почему нет?» — «А ты знаешь в итоге какой театр он возглавлял?» — «Нет».

Футболист оказался не в курсе, что «список Ланового», который он опубликовал, признали фейком. «Мне прислал один человек, мне помогли чуть-чуть пост составить», — пояснил Тарасов. На вопрос Головина — «А ты смотрел фильмы с Лановым?» — Дмитрий отвеил: «Нет».

На подозрения ведущего, что Instagram ведет кто-то другой, спортсмен ответил: «Я уже сто раз говорил, что я веду свой Instagram, максимум жена может ошибки проверить, потому что я не такой образованный».

В будущем спортсмен планирует стать отцом троих детей. Он всерьез рассматривает перспективу заняться политикой, хотя совершенно не разбирается в вопросе. Продолжение карьеры в роли футбольного тренера спортсмен не рассматривает.