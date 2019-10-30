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«Дочери 10 лет, а не 11»: в Сети потешаются над «шедевральным» интервью Дмитрия Тарасова

Бывшая жена и пользователи YouTube жестко высмеяли новое интервью футболиста.

Скандал вокруг Дмитрия Тарасова, который разгорелся в Instagram, набирает обороты.

«После этого шедеврального интервью каналу ВсемуГоловин в youtube у меня больше нет вообще никаких вопросов. P.S. Нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто», — отметила бывшая жена футболиста.

В комментариях к самому интервью тоже неспокойно. На данный момент виде набрало 3,5 тысячи «дислайков» на 1 тысячу «лайков».

Журналист Александр Головин задал гостю ряд неудобный вопросов, в ходе которых выяснилось, что тот не знаком с классикой кино.

«Кроме "12 стульев", какие еще фильмы и постановки Марка Захарова ты знаешь?» — «Не смотрел. Ничего. Я помню "12 стульев", знаю кто это, когда с родителями фильмы смотрел, я понимал, о ком речь идет. Я понимаю, что это легенда, мне мама позвонила сказала о смерти. Почему нет?» — «А ты знаешь в итоге какой театр он возглавлял?» — «Нет».

Футболист оказался не в курсе, что «список Ланового», который он опубликовал, признали фейком. «Мне прислал один человек, мне помогли чуть-чуть пост составить», — пояснил Тарасов. На вопрос Головина — «А ты смотрел фильмы с Лановым?» — Дмитрий отвеил: «Нет».

На подозрения ведущего, что Instagram ведет кто-то другой, спортсмен ответил: «Я уже сто раз говорил, что я веду свой Instagram, максимум жена может ошибки проверить, потому что я не такой образованный».

В будущем спортсмен планирует стать отцом троих детей. Он всерьез рассматривает перспективу заняться политикой, хотя совершенно не разбирается в вопросе. Продолжение карьеры в роли футбольного тренера спортсмен не рассматривает.

Фото и видео: instagram

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