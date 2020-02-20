В августе 2019 года Елена Бирюкова сама вышла замуж, а теперь отправляет под венец свою старшую дочь Сашу. Роман девушки с избранником Олегом Беляевым начался три года назад. А на помолвку жених подарил ей оригинальное кольцо с камнями в виде гвоздя. «Парень Саши Олег сделал ей предложение. Она согласилась стать его женой!», — рассказали «СтарХиту» друзья пары.Несмотря на то, что Александра и Олег встречаются уже три года, Елена Бирюкова не жалует будущего зятя. Ранее в одном ток-шоу актриса предположила, что молодой человек может быть связан с криминалом.Александра, как и ее мать, хотела стать актрисой, но после передумала и начала заниматься кинопродюсированием.Звезда сериала «Саша + Маша» признавалась, что ее соцсетями занимается именно дочь Саша, помогает развивать Instagram. «Меня не видят в Instagram, не находят. Зато блогеры, у которых много подписчиков, активно снимаются в кино. Идет обесценивание актерской профессии… Спектакли со мной собирают полные залы. Так что сейчас старшая дочь занялась моим аккаунтом, а то я темный человек в этом», — рассказала Елена Бирюкова.Напомним, у Елены Бирюковой две дочери: старшую Александру она родила от гражданского мужа, театрального режиссера Алексея Литвинова, а младшую Аглаю — от супруга Ильи Хорошилова, который раньше был мужем Екатерины Климовой (у них есть общая дочь Елизавета). Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!