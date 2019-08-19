passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезда сериала «Универ» Елена Бирюкова выходит замуж за экс-супруга Екатерины Климовой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Елена Бирюкова

Фото: Starface
Пара отправится в загс в конце августа.

48-летняя актриса Елена Бирюкова уже более 10 лет живет в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Познакомила их первая супруга Ильи – актриса Екатерина Климова.

Фотосессия Елены Бирюковой

Несмотря на долгие отношения и общую 7-летнюю дочь Аглаю, Елена и Илья нашли время поставить печати в паспорте только сейчас. Раньше, по их признанию, у них не хватало времени на все эти церемонии. Да и предложение руки и сердца Хорошилов сделал год назад в эфире популярного ток-шоу. Официально мужем и женой они станут 27 августа.

У Елены есть 21-летняя дочь Александра, которую актриса родила от гражданского мужа – режиссера Алексея Литвина. У Ильи тоже есть взрослая дочь Лиза, которую ему родила Екатерина Климова.

Елена Бирюкова ранее в интервью признавалась, что не понимает, почему Екатерина Климова ушла от Ильи. Также актриса рассказывала, что до отношений с Хорошиловым они с Климовой были близкие подруги, потом отдалились из-за этических моментов.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Starface, Komsomolskaya Pravda, Natalia Shakhanova, Natalya Loginova/ Global Look press

Видео: youtube.com/ 7 дней

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!