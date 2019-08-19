Звезда сериала «Универ» Елена Бирюкова выходит замуж за экс-супруга Екатерины Климовой

Несмотря на долгие отношения и общую 7-летнюю дочь Аглаю, Елена и Илья нашли время поставить печати в паспорте только сейчас. Раньше, по их признанию, у них не хватало времени на все эти церемонии. Да и предложение руки и сердца Хорошилов сделал год назад в эфире популярного ток-шоу. Официально мужем и женой они станут 27 августа.

У Елены есть 21-летняя дочь Александра, которую актриса родила от гражданского мужа – режиссера Алексея Литвина. У Ильи тоже есть взрослая дочь Лиза, которую ему родила Екатерина Климова.

Елена Бирюкова ранее в интервью признавалась, что не понимает, почему Екатерина Климова ушла от Ильи. Также актриса рассказывала, что до отношений с Хорошиловым они с Климовой были близкие подруги, потом отдалились из-за этических моментов.