Звезда сериала «Универ» Елена Бирюкова выходит замуж за экс-супруга Екатерины Климовой

48-летняя актриса Елена Бирюкова уже более 10 лет живет в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Познакомила их первая супруга Ильи – актриса Екатерина Климова.
Несмотря на долгие отношения и общую 7-летнюю дочь Аглаю, Елена и Илья нашли время поставить печати в паспорте только сейчас. Раньше, по их признанию, у них не хватало времени на все эти церемонии. Да и предложение руки и сердца Хорошилов сделал год назад в эфире популярного ток-шоу. Официально мужем и женой они станут 27 августа.
У Елены есть 21-летняя дочь Александра, которую актриса родила от гражданского мужа – режиссера Алексея Литвина. У Ильи тоже есть взрослая дочь Лиза, которую ему родила Екатерина Климова.
Елена Бирюкова ранее в интервью признавалась, что не понимает, почему Екатерина Климова ушла от Ильи. Также актриса рассказывала, что до отношений с Хорошиловым они с Климовой были близкие подруги, потом отдалились из-за этических моментов.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Starface, Komsomolskaya Pravda, Natalia Shakhanova, Natalya Loginova/ Global Look press
Видео: youtube.com/ 7 дней
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