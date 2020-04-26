30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера и ее супруг ждут ребенка

Напомним, Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились в июне 2019 года. Торжественная церемония прошла на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в окружении близких родственников и друзей молодоженов. Невеста выбрала классическое пышное белое платье в пол, которое дополнила длинной фатой, а жених остановил свой выбор на темно-синем костюме. Среди гостей церемонии были замечены родители невесты Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, ее братья Патрик и Кристофер и сестра Кристина, а одним из самых юных гостей стал сын Криса Джек.