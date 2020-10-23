Дизайнеры интерьеров «оживили» полы в квартирах и «попали» в будущее
Новое покрытие имеет несколько режимов, каждый из которых представляет собой что-то похожее на интерактивные фотообои. На кадрах можно увидеть, как такие полы могут «украсить квартиру». Так, китайские специалисты предлагают полы, «усеянные» разнообразными цветами, полы с салютом, огни которого зажигаются от прикосновения ног с поверхностью.
Наиболее реалистичными выглядят пол-аквариум с плавающими рыбками и пол, имитирующий морской берег. Под ногами накатывает волна, картинка выглядит настолько правдоподобной, что об ее иллюзорности напоминают только вертикальные стены. Создается впечатление, что весь пол покрыт водой.
Пользователи назвали новую задумку «прорывом в дизайне интерьеров», а также «дизайном будущего». Однако, когда такие полы можно будет установить и сколько они будут стоить, пока неизвестно.
Ранее мы писали об ошибках в дизайне интерьера, которые совершает каждый. Ключевая ошибка, которую допускают большинство людей — использование в одном помещении несочетаемые между собой оттенки. В результате это приводит к перенасыщенности цвета и душевному дискомфорту.
Еще одна крайность — полное отсутствие каких-либо оттенков, кроме бело-бежево-серой гаммы. В результате такой интерьер тоже выглядит скучно и неуютно. Специалисты рекомендуют во всем придерживаться чувства меры и даже в строгий скандинавский стиль приносить что-то свое, чтобы он стал выглядеть насыщеннее и интереснее, а яркие этнические пространства разбавлять строгими элементами декора и нейтральными оттенками.
Фото: Telegram/«Китайская угроза», pexels.com
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