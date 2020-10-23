Дизайнеры интерьеров «оживили» полы в квартирах и «попали» в будущее

Пользователи назвали новую задумку «прорывом в дизайне интерьеров», а также «дизайном будущего». Однако, когда такие полы можно будет установить и сколько они будут стоить, пока неизвестно.

Ранее мы писали об ошибках в дизайне интерьера, которые совершает каждый. Ключевая ошибка, которую допускают большинство людей — использование в одном помещении несочетаемые между собой оттенки. В результате это приводит к перенасыщенности цвета и душевному дискомфорту.

Еще одна крайность — полное отсутствие каких-либо оттенков, кроме бело-бежево-серой гаммы. В результате такой интерьер тоже выглядит скучно и неуютно. Специалисты рекомендуют во всем придерживаться чувства меры и даже в строгий скандинавский стиль приносить что-то свое, чтобы он стал выглядеть насыщеннее и интереснее, а яркие этнические пространства разбавлять строгими элементами декора и нейтральными оттенками.