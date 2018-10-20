8 главных ошибок в дизайне интерьере, которые совершает каждый из вас

Несочетаемые оттенки

Основная ошибка, которую допускают большинство людей – использование в одном помещении несочетаемые между собой оттенки. В итоге это приводит к перенасыщенности цвета и душевному дискомфорту. Другая крайность – полное отсутствие каких-либо оттенков, кроме бело-бежево-серой гаммы. В результате такой интерьер тоже выглядит скучно и неуютно. Эксперты рекомендуют во всем придерживаться чувства меры и даже в строгий скандинавский стиль приносить что-то свое, чтобы он стал выглядеть насыщеннее и интереснее. А яркие этнические пространства разбавлять строгими элементами декора и нейтральными оттенками.

Все в одном месте

Данная ошибка свойственна обычно тем людям, которые приобретают небольшие квартиры, а затем пытаются заполнить каждый сантиметр пространства, наивно полагая, что это добавить функциональности их помещению. На самом деле, это приводит к тому, что вместо просторной квартиры на выходе получается захламленное жилище, по которому невозможно свободно перемещаться. Эксперты рекомендуют в таких случаях использовать принцип «лучше меньше, да лучше» и отказаться от большинства предметов, которые вы будете использовать не так часто. К тому же, по мнению психологов, интерьер способен влиять на эмоциональное состояние человека, поэтому выбирайте свободное пространство, а не очередную вещицу, которая будет вам только мешать.

Смешение стилей

Эклектикой, конечно, сегодня никого не удивишь, однако эксперты напоминают, что одно дело – гармонично использовать при оформлении основные выжимки из разных стилей и другое – попытаться слепить красивый интерьер из того, что есть под рукой. Во втором случае получается не эклектика, а нелепая пародия, которая выдает отсутствие вкуса и фантазии. Поэтому, чтобы ваша квартира не превратилась в лавку старьевщика, не тащите домой все вещи, которые попались вам на глаза. Помните, что в том или ином стиле всегда присутствует основная мысль, а все остальные предметы интерьера лишь дополняют ее.

Обилие искусственных цветов