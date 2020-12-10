Девушка уронила в ванну телефон и погибла

«Ее мама в разбитом состоянии», — подчеркнула она. В следственном управлении Следственного комитета России по Архангельской области уточнили, что по факту происшествия проводится проверка. Основная версия случившегося — падение телефона в ванну.

Ранее ученые доказали влияние смартфонов на рак щитовидной железы. Авторами исследования стали ученые Йельского университета. Они обследовали около 900 человек и пришли к выводу, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом использование мобильных телефонов увеличивает риск возникновения рака щитовидной железы в два раза. Ученые считают, что люди с генетической восприимчивостью к этому виду рака должны знать о том, какую роль может сыграть ежедневное использование смартфонов.