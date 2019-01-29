10-летняя дочь Алсу стала участницей нового сезона шоу «Голос. Дети»

В Москве состоялись «слепые прослушивания» в рамках нового сезона шоу «Голос. Дети». Одной из участниц стала десятилетняя дочь певицы Алсу, передает WMJ.ru. Девочку, которая уже успела успешно пройти кастинг, поддержали мама, сестра и другие родственники.
«Микелла загорелась идеей попасть на "Голос. Дети", и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне», — рассказывала Алсу в недавнем интервью изданию «Теленеделя».
Любопытно, что в семье девочки никто не выделял ее способности. Папа Микеллы, бизнесмен Ян Абрамов, скептически относился к ее выступлениям перед родственниками. Позже, когда малышка продолжила развивать вокал, изменил свое мнение.
Повернулись ли наставники к дочери Алсу, станет известно из эфиров шестого сезона шоу «Голос. Дети».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram