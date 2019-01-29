10-летняя дочь Алсу стала участницей нового сезона шоу «Голос. Дети»

«Микелла загорелась идеей попасть на "Голос. Дети", и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне», — рассказывала Алсу в недавнем интервью изданию «Теленеделя».

Любопытно, что в семье девочки никто не выделял ее способности. Папа Микеллы, бизнесмен Ян Абрамов, скептически относился к ее выступлениям перед родственниками. Позже, когда малышка продолжила развивать вокал, изменил свое мнение.