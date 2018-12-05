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10-летняя дочь Алсу прошла кастинг шестого сезона шоу «Голос.Дети»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алсу

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Младшая дочь Алсу решила посоревноваться с другими начинающими артистами.

10-летняя дочь популярной певицы Алсу решила пойти по маминым стопам. Сегодня стало известно, что юная артистка прошла кастинг шоу «Голос.Дети» и готовится к слепым прослушиваниям.

«Микелла загорелась идеей попасть на "Голос. Дети", и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне», — прокомментировала Алсу в недавнем интервью «Теленеделе».

Девочка уже давно радует маминых поклонников исполнением песен, а недавно сочинила свой первый хит.

Вопреки расхожему мнению, в семье талантами девочки никто не восхищался, все воспринимали ее способности как данность.

Алсу рассказала, что папа Микеллы, бизнесмен Ян Абрамов, считал, что у девочки отлично получается развлекать гостей: «Поначалу немного скептически относился — как к баловству. Говорил: "Нравится петь, молодец… Дома для гостей споешь". Но за последнее время, когда Микелла повзрослела и голос стал еще более сильным, и люди со стороны начали отмечать ее способности, Ян, как мне кажется, пересмотрел свою позицию».

«Рано еще говорить о будущем, дочке всего 10 лет, но способности у нее точно есть, и запрещать заниматься музыкой папа не станет», — подытожила звездная мама.

Фото и видео: instagram

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