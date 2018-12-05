10-летняя дочь Алсу прошла кастинг шестого сезона шоу «Голос.Дети»

10-летняя дочь популярной певицы Алсу решила пойти по маминым стопам. Сегодня стало известно, что юная артистка прошла кастинг шоу «Голос.Дети» и готовится к слепым прослушиваниям.

«Микелла загорелась идеей попасть на "Голос. Дети", и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне», — прокомментировала Алсу в недавнем интервью «Теленеделе».

Девочка уже давно радует маминых поклонников исполнением песен, а недавно сочинила свой первый хит.