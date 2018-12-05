10-летняя дочь Алсу прошла кастинг шестого сезона шоу «Голос.Дети»

10-летняя дочь популярной певицы Алсу решила пойти по маминым стопам. Сегодня стало известно, что юная артистка прошла кастинг шоу «Голос.Дети» и готовится к слепым прослушиваниям.
«Микелла загорелась идеей попасть на "Голос. Дети", и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне», — прокомментировала Алсу в недавнем интервью «Теленеделе».
Девочка уже давно радует маминых поклонников исполнением песен, а недавно сочинила свой первый хит.
Вопреки расхожему мнению, в семье талантами девочки никто не восхищался, все воспринимали ее способности как данность.
Алсу рассказала, что папа Микеллы, бизнесмен Ян Абрамов, считал, что у девочки отлично получается развлекать гостей: «Поначалу немного скептически относился — как к баловству. Говорил: "Нравится петь, молодец… Дома для гостей споешь". Но за последнее время, когда Микелла повзрослела и голос стал еще более сильным, и люди со стороны начали отмечать ее способности, Ян, как мне кажется, пересмотрел свою позицию».
«Рано еще говорить о будущем, дочке всего 10 лет, но способности у нее точно есть, и запрещать заниматься музыкой папа не станет», — подытожила звездная мама.
Фото и видео: instagram