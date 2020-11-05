Давний уговор принес женщине почти 40 миллионов рублей

Как подчеркнула победительница, она сдержит слово, данное близкому человеку, и передаст половину денег сестре. Что будет делать со своей половиной выигрыша, она не знает. «Завтра я уезжаю на обед в честь скачек Кубок Мельбурна, поэтому, возможно, выпью несколько бокалов шампанского, чтобы отметить выигрыш», - посмеялась победительница.

Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.

Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.