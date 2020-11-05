Давний уговор принес женщине почти 40 миллионов рублей
Девушка из Редланд-Сити, штат Квинсленд, рассказала, что они с сестрой на протяжении многих лет покупают лотерейные билеты. Родственницы договорились, что если одна из них выиграет крупный приз, она отдаст половину полученных денег второй.
Розыгрыш, проведенный 31 октября, принес одной из сестер приз в 1,4 миллиона австралийских долларов (79,2 миллиона рублей).
Как подчеркнула победительница, она сдержит слово, данное близкому человеку, и передаст половину денег сестре. Что будет делать со своей половиной выигрыша, она не знает. «Завтра я уезжаю на обед в честь скачек Кубок Мельбурна, поэтому, возможно, выпью несколько бокалов шампанского, чтобы отметить выигрыш», - посмеялась победительница.
Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.
Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.
Фото: pixabay.com
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