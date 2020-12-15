Численность населения России может серьезно снизиться к 2050 году

Как объяснили специалисты, от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, ежегодно Россия теряет 12% ВВП страны, это более 13 триллионов рублей. Эти факторы за последние 35 лет стали причиной смерти более 30 миллионов человек.

Как пишет РИА Новости, в середине 90-х годов в РФ число смертей составляло около 1,6 миллиона в год.

Напомним, в 2017 году в РФ хотели ввести налог на бездетность и малодетность в рамках федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ разработал Институт демографии, миграции и регионального развития.

Ожидалось, что деньги будут выплачивать семьи, имеющие одного ребенка или бездетные, у которых нет проблем со здоровьем для рождения малыша. Предложенный законопроект вызвал негодование у многих экспертов, которые сочли, что налог сыграет против многодетных семей и настроит большую часть населения против них.