Целую семью сняли с самолета из-за отказавшегося надеть маску ребенка

Элиза Орбан с мужем и ребенком планировали лететь в город Ньюарк из аэропорта Денвера. Они решили воспользоваться услугами авиакомпании United Airlines. Однако после посадки в воздушное судно двухлетняя дочь отказалась надеть маску. Родители пытались натянуть ее на нее, но все было безуспешно.

Прямо перед вылетом к родителям подошла стюардесса авиакомпании и приказала покинуть воздушное судно. Орбан рассказала, что супруг пытался объяснить бортпроводнице ситуацию, однако та не изменила свое решение.