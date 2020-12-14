Целую семью сняли с самолета из-за отказавшегося надеть маску ребенка
Элиза Орбан с мужем и ребенком планировали лететь в город Ньюарк из аэропорта Денвера. Они решили воспользоваться услугами авиакомпании United Airlines. Однако после посадки в воздушное судно двухлетняя дочь отказалась надеть маску. Родители пытались натянуть ее на нее, но все было безуспешно.
Прямо перед вылетом к родителям подошла стюардесса авиакомпании и приказала покинуть воздушное судно. Орбан рассказала, что супруг пытался объяснить бортпроводнице ситуацию, однако та не изменила свое решение.
При этом сотрудники авиаперевозчика отказались доставать багаж, в котором находилось детское автомобильное кресло. Компания внесла семью в свой черный список.
Орбан подчеркнула, что после снятия с рейса почувствовала «замешательство, неверие, отвращение и унижение». В United Airlines прокомментировали инцидент. По словам представителя авиакомпании, для них самым главным является здоровье и безопасность сотрудников и клиентов. Он напомнил, что ношение маски является обязательным для всех пассажиров, начиная с двух лет. Американской семье вернули деньги за билеты и багаж, проводится расследование инцидента.
Ранее в московском метро мужчина избил пассажирку без маски, которая кашляла в общественном транспорте. Сначала он приставал к ней на станции «Профсоюзная», а затем набросился с кулаками, когда пассажиры зашли в вагон. Агрессивного жителя Москвы оттащили другие пассажиры.
Фото: pixabay.com
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