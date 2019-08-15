Бывшая жена Дениса Глушакова недовольна решением суда о разделе имущества

Накануне, 14 августа, Никулинский суд города Москвы поставил точку в вопросе о разделе имущества Дениса и Дарьи Глушаковых. «Судья поделила по одной второй имущество, но при этом она не учла деньги, которые он вывел со счетов, мы будем готовиться к апелляции», — рассказала РИА Новости о решении суда бывшая супруга футболиста. Дарья Глушакова и ее адвокат Сергей Жорин настаивают на том, что Денис смог вывести 200 миллионов рублей с общих счетов.
Официально футболист и его супруга расторгли брак в июле текущего года, тогда же апелляционная инстанция Московского городского суда постановила, что Денис ежемесячно должен выплачивать бывшей супруге треть своего дохода на содержание несовершеннолетних дочерей Валерии и Александры и лично Дарье — 100 тысяч рублей.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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