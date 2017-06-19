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Кто кому изменял? Футболист Денис Глушаков и его жена Дарья разводятся из-за взаимных претензий

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дениса Глушакова

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31-летний капитан «Спартака» Денис Глушаков разводится с матерью своих детей.

Муж-спортсмен, красавица-жена и двое детей — еще одна красивая «футбольная» семья находится на грани краха. Сегодня прессе стало известно, что 31-летний капитан «Спартака» Денис Глушаков разводится с супругой.

Инсайдеры уверяют, что Дарья Глушакова закрутила роман на стороне, и об этом полгода назад случайно узнал ее муж. «Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис — хороший отец, любит своих детей. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет», — цитирует канал SUPER слова адвоката Марины Дубровской.

Канал Mash, в свою очередь, сообщает: за Денисом Глушаковым тоже числится грешок:

«На самом деле, к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», — прояснила Дубровская историю происхождения распространяемого в Сети видео.

Денис Глушаков и Дарья Шеромченко оба родом Ростова-на-Дону, они даже жили на одной улице, а встречаться начали когда он был полузащитником «Локомотива», а она — 19-летней студенткой. По словам жены футболиста, все закрутилось, когда она шла по парку с двумя стаканами кваса, а парень предложил ей поправить упавшие лямки ее платья. Свадьба состоялась в 2009 году.

У пары растут две дочери — 7-летняя Валерия и 2х-летняя Александра.

Фото: instagram

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