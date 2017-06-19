Кто кому изменял? Футболист Денис Глушаков и его жена Дарья разводятся из-за взаимных претензий

Муж-спортсмен, красавица-жена и двое детей — еще одна красивая «футбольная» семья находится на грани краха. Сегодня прессе стало известно, что 31-летний капитан «Спартака» Денис Глушаков разводится с супругой.

Инсайдеры уверяют, что Дарья Глушакова закрутила роман на стороне, и об этом полгода назад случайно узнал ее муж. «Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис — хороший отец, любит своих детей. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет», — цитирует канал SUPER слова адвоката Марины Дубровской.

Канал Mash, в свою очередь, сообщает: за Денисом Глушаковым тоже числится грешок: