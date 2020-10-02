Стюардесса выгнала ребенка-инвалида из самолета из-за снятой маски

Жительница США Зана Шелтон вместе с трехлетним сыном-аутистом Себастьяном Льюисом поднялась на борт воздушного судна, однако на мальчике не было маски. Бортпроводница потребовала от матери, чтобы она надела защитное средство на малыша, но тот постоянно его стягивал. Когда пассажиры самолета расселись по своим местам, Льюис снова снял маску, на что стюардесса потребовала семью выйти из самолета. Шелтон отказалась выполнять требование, так как сочла его нелепым. Она попыталась объяснить бортпроводникам ситуацию, ведь ее сын болен.