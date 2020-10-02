Стюардесса выгнала ребенка-инвалида из самолета из-за снятой маски
Фото: pixabay.com
Жительница США Зана Шелтон вместе с трехлетним сыном-аутистом Себастьяном Льюисом поднялась на борт воздушного судна, однако на мальчике не было маски. Бортпроводница потребовала от матери, чтобы она надела защитное средство на малыша, но тот постоянно его стягивал. Когда пассажиры самолета расселись по своим местам, Льюис снова снял маску, на что стюардесса потребовала семью выйти из самолета. Шелтон отказалась выполнять требование, так как сочла его нелепым. Она попыталась объяснить бортпроводникам ситуацию, ведь ее сын болен.
Стюардесса не пожелала идти матери навстречу и вызвала полицию. Всех пассажиров рейса заставили выйти и ждать разрешения ситуации в терминале. Матери с ребенком запретили лететь на данном самолете и вернули деньги за билеты. Оскорбленная таким решением Шелтон подала жалобу на Spirit Airlines. По ее словам, инцидент произошел из-за невежественной стюардессы. В официальном заявлении авиаперевозчика говорится, что члены экипажа действовали согласно установленным правилам и предложили пассажирам соблюдать их. Когда пассажирка начала ругаться, ее с сыном пришлось снять с рейса.
Фото: Instagram/ @maxgalkinru Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!