Бывшая молодая возлюбленная Андрея Урганта родила сына-богатыря
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Фото: Starface
О том, что экс-подруга 62-летнего актера Андрея Урганта ждет ребенка, стало известно в начале июня. Когда Урганта-старшего принялись поздравлять с появлением еще одного наследника, он признался, что расстался с молодой пассией (они жили в гражданском браке, — прим. ред.) и к ребенку отношения не имеет.
Теперь стало известно, что 33-летняя Елена Романова родила сына весом 4,1 кг. Малыш появился на свет 30 сентября, но счастливая мать сообщила об этом несколько дней спустя. «Нам пять дней. И мы уже дома, — подписала она фотографию с биркой из роддома.
Андрей Ургант познакомился с Еленой, когда она была еще студенткой. Начало романа, как и его окончание, пара держала в секрете.
Елена не признается, кто стал отцом ее малыша. Долгое время она также не рассказывала, кто же у нее должен родиться — сын или дочь. «Легенда гласит: «Если Бог хочет защитить женщину, он дарит ей сына!» — лишь однажды обмолвилась она в Instagram.
Фото: Instagram, Starface, East News
Видео: Instagram
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