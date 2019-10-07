Бывшая молодая возлюбленная Андрея Урганта родила сына-богатыря

Андрей Ургант познакомился с Еленой, когда она была еще студенткой. Начало романа, как и его окончание, пара держала в секрете.

Елена не признается, кто стал отцом ее малыша. Долгое время она также не рассказывала, кто же у нее должен родиться — сын или дочь. «Легенда гласит: «Если Бог хочет защитить женщину, он дарит ей сына!» — лишь однажды обмолвилась она в Instagram.