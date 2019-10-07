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Бывшая молодая возлюбленная Андрея Урганта родила сына-богатыря

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Слайд, который
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Андрей Ургант и Елена Романова, архив

Фото: Starface

Мальчик появился на свет в конце сентября, но радостью мать поделилась только сейчас.

О том, что экс-подруга 62-летнего актера Андрея Урганта ждет ребенка, стало известно в начале июня. Когда Урганта-старшего принялись поздравлять с появлением еще одного наследника, он признался, что расстался с молодой пассией (они жили в гражданском браке, — прим. ред.) и к ребенку отношения не имеет.

Теперь стало известно, что 33-летняя Елена Романова родила сына весом 4,1 кг. Малыш появился на свет 30 сентября, но счастливая мать сообщила об этом несколько дней спустя. «Нам пять дней. И мы уже дома, — подписала она фотографию с биркой из роддома.

Андрей Ургант познакомился с Еленой, когда она была еще студенткой. Начало романа, как и его окончание, пара держала в секрете.

Елена не признается, кто стал отцом ее малыша. Долгое время она также не рассказывала, кто же у нее должен родиться — сын или дочь. «Легенда гласит: «Если Бог хочет защитить женщину, он дарит ей сына!» — лишь однажды обмолвилась она в Instagram.

Фото: Instagram, Starface, East News

Видео: Instagram

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