Бывшая гражданская жена 62-летнего Андрея Урганта ждет ребенка

Еще недавно Андрей Ургант рассказывал, как он счастлив с молодой избранницей несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Тогда влюбленные уверяли, что достигли полного взаимопонимания. Познакомился актер с Еленой, когда та была еще студенткой – он пришел с лекцией в вуз, где училась девушка. Но первая их мимолетная встреча произошла во время съемок ток-шоу, где Романова была приглашенной актрисой.

Подписчики и подруги, среди которых Алена Хмельницкая и Юлия Ковальчук, поздравили Елену с таким знаменательным событием. Вопрос о том, кто стал отцом первенца Романовой, остается пока открытым.