Бывшая гражданская жена 62-летнего Андрея Урганта ждет ребенка

Елена Романова, прожившая в фактическом браке с актером и шоуменом Андреем Ургантом несколько лет, сообщила в Instagram, что ждет ребенка. Она опубликовала фото, на котором виден уже большой живот.
В начале мая в СМИ появилась информация, что супруги расстались, но тогда 62-летний Ургант не стал комментировать ситуацию, сославшись на то, что «в газетных дискуссиях не участвует». И когда его принялись поздравлять со скорым появлением на свет еще одного наследника, о котором немолодой Ургант, он ответил: «Меня не с чем поздравлять, мы давно расстались», - сообщает «СтарХит». После этого признания стало ясно, что Елена ждет малыша от другого мужчины.
Еще недавно Андрей Ургант рассказывал, как он счастлив с молодой избранницей несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Тогда влюбленные уверяли, что достигли полного взаимопонимания. Познакомился актер с Еленой, когда та была еще студенткой – он пришел с лекцией в вуз, где училась девушка. Но первая их мимолетная встреча произошла во время съемок ток-шоу, где Романова была приглашенной актрисой.
Подписчики и подруги, среди которых Алена Хмельницкая и Юлия Ковальчук, поздравили Елену с таким знаменательным событием. Вопрос о том, кто стал отцом первенца Романовой, остается пока открытым.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press, East News, Starface
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