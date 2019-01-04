Бритни Спирс отменила концерты из-за тяжелой болезни отца

«Я даже не знаю с чего начать, потому что мне очень трудно говорить. Я не буду выступать со своим новым шоу Domination. Я очень ждала и готовилась, хотела увидеть вас в этом году, и это разбивает мне сердце. Но это важно — всегда ставить семью на первое место. Я должна была принять это решение», — обратилась к поклонникам Бритни.

«Несколько месяцев назад мой отец попал в больницу. Он был при смерти. Мы счастливы от того, что он выжил, но впереди еще долгий путь восстановления», — рассказала она.