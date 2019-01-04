Бритни Спирс отменила концерты из-за тяжелой болезни отца

«Я даже не знаю с чего начать, потому что мне очень трудно говорить. Я не буду выступать со своим новым шоу Domination. Я очень ждала и готовилась, хотела увидеть вас в этом году, и это разбивает мне сердце. Но это важно — всегда ставить семью на первое место. Я должна была принять это решение», — обратилась к поклонникам Бритни.
«Несколько месяцев назад мой отец попал в больницу. Он был при смерти. Мы счастливы от того, что он выжил, но впереди еще долгий путь восстановления», — рассказала она.
«Я должна была принять это сложное решение, сконцентрировать все свои мысли и силы на своей семье в это время. Я надеюсь, что вы сможете меня понять. На моем сайте вы найдете информацию о том, как вернуть деньги за купленные билеты. Я буду благодарна вам за ваши молитвы и поддержку. Спасибо вам. Люблю вас всегда», — подытожила звезда.
Джеймс Парнелл Спирс — важная персона в жизни Бритни Спирс. Когда после проблем с вредными привычками она была признана недееспособной, отец был признан опекуном певицы — вел дела, заботился, пытался устроить ее личную жизнь. Сейчас певица повзрослела, но все так же нуждается в том, чтобы папа был рядом.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram