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Свадьба не за горами: принцесса Беатрис приняла предложение руки и сердца от своего избранника

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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Букингемский дворец сообщил о помолвке принцессы Йоркской.

В четверг, 26 сентября, стало известно о помолвке 31-летней принцессы Беатрис Йоркской и ее избранника, 35-летнего Эдоардо Мапелли Моцци. «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце. Эдо создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином. Свадьба состоится в 2020 году. О дополнительных деталях будет объявлено позднее», — сообщается в заявлении принца Эндрю.

«Мы очень рады, что можем поделиться новостями о нашей недавней помолвке. Мы оба так взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы», — признаются новоиспеченные жених и невеста.

30-летие принцессы Беатрис

В Instagram жениха также появились несколько трогательных снимков с возлюбленной: «Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда».

Напомним, слухи о романе принцессы Беатрис и основателя консалтинговой компании Banda Эдоардо Мапелли Моцци появились осенью прошлого года. Мультимиллионер уже был женат и от предыдущего брака у него есть двухлетний сын, но этот факт не смутил внучку королевы Елизаветы II. Инсайдер сообщал западным СМИ, что принцесса представила своего возлюбленного родителям во время совместного отпуска.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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