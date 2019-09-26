Свадьба не за горами: принцесса Беатрис приняла предложение руки и сердца от своего избранника

В четверг, 26 сентября, стало известно о помолвке 31-летней принцессы Беатрис Йоркской и ее избранника, 35-летнего Эдоардо Мапелли Моцци. «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце. Эдо создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином. Свадьба состоится в 2020 году. О дополнительных деталях будет объявлено позднее», — сообщается в заявлении принца Эндрю.