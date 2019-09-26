Свадьба не за горами: принцесса Беатрис приняла предложение руки и сердца от своего избранника

В четверг, 26 сентября, стало известно о помолвке 31-летней принцессы Беатрис Йоркской и ее избранника, 35-летнего Эдоардо Мапелли Моцци. «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце. Эдо создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином. Свадьба состоится в 2020 году. О дополнительных деталях будет объявлено позднее», — сообщается в заявлении принца Эндрю.
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The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Beatrice to Mr Edoardo Mapelli Mozzi. Her Royal Highness and Mr Mapelli Mozzi became engaged in Italy earlier this month. The wedding will take place in 2020. This photograph was taken by Princess Eugenie in Italy. Princess Beatrice and Mr. Edoardo Mapelli Mozzi said; “We are extremely happy to be able to share the news of our recent engagement. We are both so excited to be embarking on this life adventure together and can’t wait to be married.” For more click the link in our bio. 📷 © Princess Eugenie
«Мы очень рады, что можем поделиться новостями о нашей недавней помолвке. Мы оба так взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы», — признаются новоиспеченные жених и невеста.
В Instagram жениха также появились несколько трогательных снимков с возлюбленной: «Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда».
Напомним, слухи о романе принцессы Беатрис и основателя консалтинговой компании Banda Эдоардо Мапелли Моцци появились осенью прошлого года. Мультимиллионер уже был женат и от предыдущего брака у него есть двухлетний сын, но этот факт не смутил внучку королевы Елизаветы II. Инсайдер сообщал западным СМИ, что принцесса представила своего возлюбленного родителям во время совместного отпуска.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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