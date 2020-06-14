«Он приезжал к ней домой»: Брэд Питт и Дженифер Энистон сблизились на фоне протестов в США
Фото: Globallookpress/Hubert Boesl
Трагедия, которая произошла в США с Джорджем Флойдом, похоже, не оставила равнодушным никого из голливудских селебрити. Посты о необходимости бороться с расовой дискриминацией то и дело появляются на личных страницах звезд. Дженифер Энистон решила выразить свою позицию не только словом, но и делом. Недавно она перечислила 1 млн. долларов в благотворительную организацию «Цвет перемен», которая помогает темнокожим людям бороться за свои права.
Этот бескорыстный поступок не остался без внимания её бывшего супруга Брэда Питта. Актёра впечатлила щедрость Дженифер, и теперь он сам планирует передать крупную сумму в благотворительный фонд.
«The Mirror» сообщает, что именно Дженифер вдохновила бывшего супруга на это доброе дело. «На прошлой неделе он присоединился к акциям протеста, а на следующий день поехал к Дженифер домой. Они оба страстно хотят помочь» - сообщил источник издания.
Дженифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году, но через 5 лет актер ушел из семьи к Анджелине Джоли. Звезда «Друзей» тяжело переживала разрыв. Новые отношения Бреда тоже закончились печально: Питт прожил с Анджелиной 12 лет, после чего пара развелась. Четыре года назад актер принес извинения Дженифер за ту боль, которую ей причинил, и Энистон простила бывшего мужа. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения, но фанаты надеются на воссоединение пары.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube_
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!