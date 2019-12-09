Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Квентин Тарантино и другие: назван список номинантов на «Золотой глобус»

Чуть меньше, чем через месяц, в США пройдет церемония вручения премии «Золотой Глобус». В этом году лидером по количеству номинаций лидирует фильм «Брачная история» Ноя Баумбаха.

Список претендентов выглядит так:

«Лучший драматический фильм»

«1917», Сэм Мендес

«Ирландец», Мартин Скорсезе

«Джокер», Тодд Филлипс

«Брачная история», Ной Баумбах

«Два папы», Фернанду Мейрелиш

«Лучшая актриса в драматическом фильме»

Синтиа Эриво — «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Рене Зеллвегер — «Джуди»

«Лучший актер в драматическом фильме»