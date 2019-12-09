passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Квентин Тарантино и другие: назван список номинантов на «Золотой глобус»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Шарлиз Терон

Фото: Kristin Callahan/globallookpress

77-я по счету церемония награждения премией «Золотой глобус» пройдет 5 января.

Чуть меньше, чем через месяц, в США пройдет церемония вручения премии «Золотой Глобус». В этом году лидером по количеству номинаций лидирует фильм «Брачная история» Ноя Баумбаха.

Список претендентов выглядит так:

«Лучший драматический фильм»

  • «1917», Сэм Мендес
  • «Ирландец», Мартин Скорсезе
  • «Джокер», Тодд Филлипс
  • «Брачная история», Ной Баумбах
  • «Два папы», Фернанду Мейрелиш

«Лучшая актриса в драматическом фильме»

  • Синтиа Эриво — «Гарриет»
  • Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
  • Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
  • Шарлиз Терон — «Скандал»
  • Рене Зеллвегер — «Джуди»

«Лучший актер в драматическом фильме»

  • Кристиан Бейл — «Ford против Ferrari»
  • Антонио Бандерас — «Боль и слава»
  • Адам Драйвер — «Брачная история»
  • Хоакин Феникс — «Джокер»
  • Джонатан Прайс — «Два папы»

«Лучшая комедия или мюзикл»

  • «Меня зовут Долемайт», Крейг Брюэр
  • «Кролик Джоджо», Тайка Вайтити
  • «Достать ножи», Райан Джонсон
  • «Однажды… в Голливуде», Квентин Тарантино
  • «Рокетмен», Декстер Флетчер

«Лучшая актриса в комедии или мюзикле»-

  • Ана де Армас — «Достать ножи»
  • Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»
  • Бини Фелдтштейн — «Образование»
  • Эмма Томпсон — «В прямом эфире»
  • Аквафина — «Прощание»

«Лучший актер в комедии или мюзикле»

  • Дэниел Крейг — «Достать ножи»
  • Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
  • Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
  • Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»

«Лучший режиссер»

  • Пон Чжун Хо — «Паразиты»
  • Сэм Мендес — «1917»
  • Тодд Филлипс — «Джокер»
  • Мартин Скорсезе — «Ирландец»
  • Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»

«Лучший иностранный фильм»

  • «Прощание», Лулу Ванг
  • «Отверженные», Ладж Ли
  • «Боль и слава», Педро Альмодовар
  • «Паразиты», Пон Чжун Хо
  • «Портрет девушки в огне», Селин Сьямма

Фото и видео: globallookpress, youtube

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!