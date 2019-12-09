Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Квентин Тарантино и другие: назван список номинантов на «Золотой глобус»
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Фото: Kristin Callahan/globallookpress
77-я по счету церемония награждения премией «Золотой глобус» пройдет 5 января.
Чуть меньше, чем через месяц, в США пройдет церемония вручения премии «Золотой Глобус». В этом году лидером по количеству номинаций лидирует фильм «Брачная история» Ноя Баумбаха.
Список претендентов выглядит так:
«Лучший драматический фильм»
- «1917», Сэм Мендес
- «Ирландец», Мартин Скорсезе
- «Джокер», Тодд Филлипс
- «Брачная история», Ной Баумбах
- «Два папы», Фернанду Мейрелиш
«Лучшая актриса в драматическом фильме»
- Синтиа Эриво — «Гарриет»
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
«Лучший актер в драматическом фильме»
- Кристиан Бейл — «Ford против Ferrari»
- Антонио Бандерас — «Боль и слава»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Джонатан Прайс — «Два папы»
«Лучшая комедия или мюзикл»
- «Меня зовут Долемайт», Крейг Брюэр
- «Кролик Джоджо», Тайка Вайтити
- «Достать ножи», Райан Джонсон
- «Однажды… в Голливуде», Квентин Тарантино
- «Рокетмен», Декстер Флетчер
«Лучшая актриса в комедии или мюзикле»-
- Ана де Армас — «Достать ножи»
- Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»
- Бини Фелдтштейн — «Образование»
- Эмма Томпсон — «В прямом эфире»
- Аквафина — «Прощание»
«Лучший актер в комедии или мюзикле»
- Дэниел Крейг — «Достать ножи»
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
- Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
- Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»
«Лучший режиссер»
- Пон Чжун Хо — «Паразиты»
- Сэм Мендес — «1917»
- Тодд Филлипс — «Джокер»
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»
«Лучший иностранный фильм»
- «Прощание», Лулу Ванг
- «Отверженные», Ладж Ли
- «Боль и слава», Педро Альмодовар
- «Паразиты», Пон Чжун Хо
- «Портрет девушки в огне», Селин Сьямма
Фото и видео: globallookpress, youtube
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