«Борьба с гепатитом С позади»: Екатерина Волкова вылечилась от тяжелого заболевания

Напомним, в начале года Екатерина Волкова рассказала о том, что больна гепатитом С, в эфире популярного шоу «Секрет на миллион». В апреле актриса прокомментировала эту новость на своей странице в Instagram: «Многие до сих пор звонят, переживают после передачи «Секрет на миллион» о моей, якобы смертельной болезни. Спасибо вам огромное. Я даже ездила на обследование в Израиль — спасибо Роману Борисовичу Бараку, который разыскал меня и настоятельно рекомендовал пройти обследование в клинике @horevmedicalcentre в Хайфе, сказав «не дадим умереть нашей любимой артистке».

Так вот, вирус в крови действительно подтвердился. И я решила воспользоваться карантином с пользой. Внимание, это не реклама, обязательная консультация с врачом-гепатологом. Год назад в Индии я приобрела этот препарат, который, говорят, полностью излечивает гепатит С, которым в 2004 году меня заразили в Чехии при переливании крови. Курс лечения 12 недель — без спиртного, плюс диета. Почему я раньше не начала его? Боялась побочных эффектов, а так как график был очень плотный, искала случая начать лечение в более свободном режиме. Ну что, 6 дней прошло, из побочек — первые 4 дня болела голова, но это прошло. В общем, нашла большой плюс в самоизоляции. Желаю всем здоровья!!! Буду держать в курсе. Благодарю за участие, верю в исцеление».