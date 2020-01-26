«Я была на грани жизни и смерти»: Екатерина Волкова рассказала о борьбе с серьезной болезнью
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Фото: Instagram Екатерины Волковой
Гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» стала актриса Екатерина Волкова. В разговоре с Лерой Кудрявцевой кинозвезда откровенно рассказала о том, как пострадала из-за халатности врачей. По словам актрисы, проблемы начались во время ее беременности от второго супруга, продюсера Сергея Члиянца. На раннем сроке беременности актрису утвердили на главную роль в сериале «КГБ в смокинге», съемки которого проходили в Чехии. Множественные перелеты негативно сказались на «интересном положении» Волковой, и на четвертом месяце ее госпитализировали с кровотечением: «Я встала и на белом чехле увидела кровь. У меня была паника: «Я потеряла ребенка!» И меня отвезли на скорой помощи в больницу. И месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Сначала врачи ставили шанс 80%». По словам Екатерины, прогнозы были не в пользу ребенка, а дальнейшее сохранение спровоцировало воспаление матки, поэтому было решено вызывать искусственные роды, повлекшие большую кровопотерю. «Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатита C».
Неутешительный диагноз стал одной из причин рухнувшего брака Волковой и Члиянца — по словам актрисы, муж стал от нее шарахаться: «Мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что я оставлю дочь без матери. И всегда мне это страшно. Именно за детей больше, не за себя. Я стала остро ощущать, что он от меня боится заразиться». Поэтому Екатерина приняла решение уйти от мужа.
«Просто при анализе биохимии у тебя показывается вирус. Вирусоносительство… То есть у меня есть вирус — но он никак не передается, только через кровь», — отметила Екатерина. Определенные ограничения в питании, отказ от алкоголя, жирной и жареной пищи позволяют актрисе не спровоцировать развитие болезни. «Но я, на самом деле, не могу так жить. Я лучше умру раньше, но буду жить полноценно», — смеется Волкова. Будучи носителем вируса гепатита С, Екатерина Волкова смогла еще дважды стать мамой: «После этого я родила двоих детей (от писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова – прим.ред.) и, слава богу, им гепатит не передался».
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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