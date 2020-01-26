«Я была на грани жизни и смерти»: Екатерина Волкова рассказала о борьбе с серьезной болезнью

Гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» стала актриса Екатерина Волкова. В разговоре с Лерой Кудрявцевой кинозвезда откровенно рассказала о том, как пострадала из-за халатности врачей. По словам актрисы, проблемы начались во время ее беременности от второго супруга, продюсера Сергея Члиянца. На раннем сроке беременности актрису утвердили на главную роль в сериале «КГБ в смокинге», съемки которого проходили в Чехии. Множественные перелеты негативно сказались на «интересном положении» Волковой, и на четвертом месяце ее госпитализировали с кровотечением: «Я встала и на белом чехле увидела кровь. У меня была паника: «Я потеряла ребенка!» И меня отвезли на скорой помощи в больницу. И месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Сначала врачи ставили шанс 80%». По словам Екатерины, прогнозы были не в пользу ребенка, а дальнейшее сохранение спровоцировало воспаление матки, поэтому было решено вызывать искусственные роды, повлекшие большую кровопотерю. «Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатита C».